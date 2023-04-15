Помните Шахова из сериала «Я остаюсь»? Посмотрите, как он изменился за 20 лет

Андрей Соколов прославился на весь СССР после своей второй работы — эпохальной драмы «Маленькая Вера». После выхода картины он был завален предложениями, а самой «народной» для него стала роль в сериале «Я остаюсь», где вместе с ним снялись Андрей Краско, Федор Бондарчук и Нелли Уварова.

За время творческого пути Соколов снялся в 80 фильмах и сериалах. Как отмечают критики, ему хорошо удаются как драматические, так и комедийные роли. Например, зрители могли его видеть в военной драме «Аманат», где он сыграл Николая I, или в комедии «Бальзаковский возраст».

При этом годы не сказываются на внешности артиста. По словам зрителей, в 60-летней звезде экрана до сих пор можно узнать Сергея из «Маленькой Веры», который покорил всех женщин СССР. Артист, как уверены фанаты, выглядит значительно моложе своих лет.