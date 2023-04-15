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Помните Шахова из сериала «Я остаюсь»? Посмотрите, как он изменился за 20 лет

15 апреля 2023 17:00
Помните Шахова из сериала «Я остаюсь»? Посмотрите, как он изменился за 20 лет

Артисту удалось сохранить молодость.

Андрей Соколов прославился на весь СССР после своей второй работы — эпохальной драмы «Маленькая Вера». После выхода картины он был завален предложениями, а самой «народной» для него стала роль в сериале «Я остаюсь», где вместе с ним снялись Андрей Краско, Федор Бондарчук и Нелли Уварова.

За время творческого пути Соколов снялся в 80 фильмах и сериалах. Как отмечают критики, ему хорошо удаются как драматические, так и комедийные роли. Например, зрители могли его видеть в военной драме «Аманат», где он сыграл Николая I, или в комедии «Бальзаковский возраст».

При этом годы не сказываются на внешности артиста. По словам зрителей, в 60-летней звезде экрана до сих пор можно узнать Сергея из «Маленькой Веры», который покорил всех женщин СССР. Артист, как уверены фанаты, выглядит значительно моложе своих лет.

Помните Шахова из сериала «Я остаюсь»? Посмотрите, как он изменился за 20 лет
Фото: Кадры из фильма «Я остаюсь» (2007), Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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