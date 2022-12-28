Помните Сетевого из «Брата 2»? От его преображения станет больно (фото)

После окончания вуза Кирилл Пирогов долгое время блистал лишь на сцене театра. В 1995 году он начал сниматься в кино, но настоящий успех пришел к нему лишь спустя 5 лет, когда он сыграл Сетевого в «Брате 2». Сергею Бодрову-младшему так понравилось работать с Пироговым, что он доверил ему роль бандита в своем режиссерском дебюте — в фильме «Сестры».

За прошедшие годы карьера Кирилла успешно развивалась. Он играл на сцене театра, снимался в кино и сериалах, сыграл даже в зарубежном сериале «МакМафия». Кроме того, с середины нулевых он еще и писал музыку к фильмам. Но, появившись на премьере сериала «Вертинский», Пирогов напугал поклонников преображением. 49-летний актер полностью поседел, и новый образ пока фанатам кажется непривычным.

«Достойный актер, не замеченный в скандалах. Но что же у него в жизни происходит, что он так стремительно поседел?», «От Сетевого только взгляд остался, не узнал», — написали разочарованные интернет-пользователи.

Пирогов тщательно скрывает личную жизнь. Поклонникам никогда не удавалось узнать о его пассиях, детей у актера нет.