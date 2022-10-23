Помните сестер Колисниченко из «Фабрики звезд»? Близняшки перекроили себя до неузнаваемости

В 2011 году на проекте «Дом-2» появились необычные девушки – близняшки Юля и Катя Колисниченко. В шоу сестры задержались недолго – Юлия на телепроекте встретила своего будущего мужа, Тиграна Салибекова, а Катя нашла свое счастье за периметром.

У Юлии и Тиграна родилось трое детей – Роман, Эльдар и Баграт. Правда, в жизни супругов не все так гладко – родители Тиграна долго не принимали невестку. Семейные конфликты Салибековы выносили на всеобщее обозрение на ток-шоу.

В итоге семью пара так и не смогла сохранить.

Катя Колисниченко вышла замуж за Никиту Капелюша, но спустя три года брак распался. Вторым супругом телезвезды стал бизнесмен Алексей Солодовников. У пары родился сын Савва. Однако в 2021-м Катя и Алексей заявили о расставании.

Сегодня сестрам 34 года – и они частые гости у косметологов и пластических хирургов. В Юлии и Кате уже трудно узнать тех близняшек из «Дома-2», ведь девушки выглядят как типичные красотки из соцсетей.