Помните сериал «Зачарованные»? Вы ахнете, увидев, как безбожно состарился главный красавчик (фото)

Миллионы девочек мечтали однажды выйти замуж за такого красивого и доброго парня, как ангел Лео из «Зачарованных» в исполнении Брайана Краузе.

Актер дебютировал в кино в начале 90-х, и первая его большая роль была в фильме «Возвращение в голубую лагуну». Звездным прорывом для Краузе стал сериал «Зачарованные», в котором он сыграл мужа Пайпер. Но несмотря на знаковую роль, Брайн Краузе не смог закрепиться в кинематографе. За плечами актера работа в таких проектах, как «Конец света: Сверхновая», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Касл» и «Династия», но в основном Краузе снимался в эпизодах.

Сегодня Брайану Краузе 53 года.

Брайан был женат на Бет Брюс, у них есть совместный сын Джеймен, но в 2000 году пара развелась. Актер сильно изменился после «Зачарованных»: он поседел и обзавелся татуировками. Краузе живет в долине Сан-Фернандо, увлекается музыкой, любит играть в гольф и занимается автогонками.