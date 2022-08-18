Помните сериал «Секретные материалы»? Вот как сейчас выглядят Скалли и Малдер

Фантастический сериал «Секретные материалы» вышел на экраны в 1993 году и обрел миллионы поклонников по всему миру. Проект быстро стал культовым и превратился в один из телесимволов 1990-х. А исполнители ролей агентов Скалли и Малдер, Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, из начинающих актеров «выросли» до настоящих звезд.

Сериал транслировался вплоть до 2003 года. В 2016 году он возродился на экранах и просуществовал еще 3 года. Главным секретом проекта был тот факт, что Андерсон терпеть не могла Духовны и снималась с ним бок о бок только с большим трудом. Неудивительно, что в дальнейшей карьере актриса предпочитала избегать работу с бывшим партнером.

Духовны после съемок в «Секретных материалах» блистал в сериале «Блудливая Калифорния», выходившем с 2007 по 2014 годы. По его собственному признанию, в проекте он играл самого себя — талантливую звезду, который не может справиться с зависимостью от спиртного и женщин. Параллельно актер признался, что не может преодолеть свое влечение к многочисленным любовницам, из-за чего разрушился его брак с актрисой Теа Леони. Он даже добровольно лег в клинику, чтобы излечить свой порок. Сейчас 62-летний Дэвид Духовны уже вышел из возраста героя-любовника и заметно постарел, но продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Джиллиан Андерсон, недавно отметившая 54 года, появляется не только на экранах, но и на театральной сцене. Кроме того, она принимает участие в громких проектах — например, в 2020 году в сериале «Корона» она сыграла роль Маргарет Тэтчер. На ее счету по две премии «Эмми» и «Золотой глобус». А поклонники с восхищением отмечают, что за прошедшие 29 лет агент Скалли стала выглядеть только эффектнее.