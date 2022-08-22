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Помните сериал «Операция «Цвет нации»? Вот что стало с героями-детьми

22 августа 2022 09:15
Помните сериал «Операция «Цвет нации»? Вот что стало с героями-детьми

Одни продолжили карьеру, другие исчезли с экранов.

В далеком 2004 году российские подростки собирались у экранов телевизоров каждый раз, когда в эфир выходила новая серия «Операции «Цвет нации». Юные зрители увлеченно следили за историей беспризорников, проходивших обучение в духе «Детей шпионов».

С момента выхода сериала прошло 18 лет, за которые герои-дети — Аня, Вадим, Ринат, Андрей и Дуся — изменились и пошли каждый своей дорогой.

Так Анна Чиповская, сыгравшая Аню, продолжила карьеру в кино: за ее плечами больше 50 проектов и останавливаться актриса не собирается. Подобная ситуация сложилась и у экранного Вадима, роль которого исполнил Аристарх Венес. Актер появился сразу в нескольких популярных сериалах вроде «Кадетства» и «Папиных дочек».

А вот Дмитрий Шленский завершил карьеру после съемок в «Кодексе чести». Информации о его жизни немного: известно, что бывший актер занимается инвестициями и растит дочь с супругой Людмилой.

Помните сериал «Операция «Цвет нации»? Вот что стало с героями-детьми

Самыми закрытыми в этом коллективе оказались Алексей Шальнов и Екатерина Легкодимова — Андрей и Дуся. Оба актера, несмотря на обрушившуюся на них славу, завязали с кинематографом и пропали из медийного пространства.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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