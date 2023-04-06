Помните сериал «Чудеса науки»? Красотку Лизу теперь не узнать (фото)
Звезда испортила свою репутацию.
Ванесса Энджел стала одной из главных звезд культового сериала «Чудеса науки». Именно она воплотила созданную при помощи компьютера красотку Лизу и тут же пополнила ряды самых сексуальных женщин планеты.
Тогда многие были уверены, что у звезды большое будущее в кино. Однако ее успех оказался скоротечным. Актриса была готова работать не покладая рук, но этим лишь навредила своей многообещающей карьере. Соглашаясь на участие в низкосортных проектах, знаменитость окончательно испортила себе репутацию.
Со временем слава Энджел неумолимо угасала. Сегодня ей остается лишь соглашаться на второсортные роли. Да и поклонники перестали узнавать в 56-летней актрисе ту самую эффектную красотку Лизу. Знаменитость так и осталась обладательницей точеной фигуры и соблазнительных форм, а вот на лицо она заметно постарела.