Помните сериал «Чудеса науки»? Красотку Лизу теперь не узнать (фото)

Ванесса Энджел стала одной из главных звезд культового сериала «Чудеса науки». Именно она воплотила созданную при помощи компьютера красотку Лизу и тут же пополнила ряды самых сексуальных женщин планеты.

Тогда многие были уверены, что у звезды большое будущее в кино. Однако ее успех оказался скоротечным. Актриса была готова работать не покладая рук, но этим лишь навредила своей многообещающей карьере. Соглашаясь на участие в низкосортных проектах, знаменитость окончательно испортила себе репутацию.

Со временем слава Энджел неумолимо угасала. Сегодня ей остается лишь соглашаться на второсортные роли. Да и поклонники перестали узнавать в 56-летней актрисе ту самую эффектную красотку Лизу. Знаменитость так и осталась обладательницей точеной фигуры и соблазнительных форм, а вот на лицо она заметно постарела.