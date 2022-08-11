Помните сериал «Бедная Настя»? Вот как сейчас выглядит главная героиня Елена Корикова
Поклонники едва сдерживают свое удивление.
Историческая драма «Бедная Настя» стала одним из самых популярных отечественных проектов за границей. Помимо России, сериал транслировался еще в 34 странах, а наибольший успех имел в Греции и Болгарии. Однако такая любовь не помогла карьере Елены Кориковой, исполнившей главную роль в сериале.
«Бедная Настя» стала далеко не первым проектом для артистки, однако сделала ее по-настоящему популярной. Зрители узнавали Корикову на улице и выстраивались в очередь за автографом. Однако со временем популярность знаменитости начала падать. Дело в том, что она так и не нашла следующий успешный фильм или сериал.
Со временем же Корикова решила переехать из России. Она приобрела виллу в Черногории и большую часть времени проводит именно там. Знаменитость отказывается участвовать в отечественных ток-шоу и не общается с прессой, а в социальных сетях крайне редко делится записями. Некоторые поклонники даже предполагают, что актриса тайно вышла замуж и наслаждается жизнью с новым избранником.
При этом внешне звезда «Бедной Насти» практически не изменилась. Как с удивлением отмечают пользователи сети, они даже спустя 19 лет после премьеры шоу узнают в актрисе любимую героиню, которая, кажется, не постарела ни на день.