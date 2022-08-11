Помните сериал «Бедная Настя»? Вот как сейчас выглядит главная героиня Елена Корикова

Историческая драма «Бедная Настя» стала одним из самых популярных отечественных проектов за границей. Помимо России, сериал транслировался еще в 34 странах, а наибольший успех имел в Греции и Болгарии. Однако такая любовь не помогла карьере Елены Кориковой, исполнившей главную роль в сериале .

«Бедная Настя» стала далеко не первым проектом для артистки, однако сделала ее по-настоящему популярной. Зрители узнавали Корикову на улице и выстраивались в очередь за автографом. Однако со временем популярность знаменитости начала падать. Дело в том, что она так и не нашла следующий успешный фильм или сериал.

Со временем же Корикова решила переехать из России. Она приобрела виллу в Черногории и большую часть времени проводит именно там. Знаменитость отказывается участвовать в отечественных ток-шоу и не общается с прессой, а в социальных сетях крайне редко делится записями. Некоторые поклонники даже предполагают, что актриса тайно вышла замуж и наслаждается жизнью с новым избранником.

При этом внешне звезда «Бедной Насти» практически не изменилась. Как с удивлением отмечают пользователи сети, они даже спустя 19 лет после премьеры шоу узнают в актрисе любимую героиню, которая, кажется, не постарела ни на день.