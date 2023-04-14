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Помните Сергея из сериала «Татьянин день»? Он стал еще красивее, чем раньше (фото)

14 апреля 2023 15:45
Помните Сергея из сериала «Татьянин день»? Он стал еще красивее, чем раньше (фото)

С годами он становится только лучше.

До чего же прекрасны мужчины, играющие в сериале «Татьянин день». Девушки восхищались красотой молодого Кирилла Сафонова, сыгравшего роль Сергея в знаменитом сериале. Но мало кто знает, что его внешность со временем стала только лучше.

Многие зрители помнят Кирилла еще молодым, полным сил и энергии, со светящимися глазами. Он завоевал популярность благодаря выходу на экраны сериала «Татьянин день». С того времени в его жизни много что изменилось, но на его внешнем виде это никак не отразилось.

Сейчас Кирилл Сафонов находится в счастливом браке. Фанаты недавно заметили его новый пост в соцсети, где он на фотографии со своей избранницей. Видно, что Кирилл счастлив в браке. У него такой же яркий взгляд, стильная прическа и небольшая щетина. Телосложение у Кирилла с годами не стало хуже. Он поддерживает себя в форме и радует фанатов новыми публикациями. Не зря говорят, что с возрастом настоящий мужчина становится еще более привлекательным. Помните Сергея из сериала «Татьянин день»? Он стал еще красивее, чем раньше (фото)

Фото: Кадры из сериала «Татьянин день», соцсети
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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