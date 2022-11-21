Помните сердитую девочку из мема? Спустя 29 лет вы ее ни за что не узнаете (фото)

Кадр с рассерженной девочкой, которая машет расческой, несколько лет назад был очень популярным мемом. Экспрессия и живость эмоций героини не могли оставить зрителей равнодушными. Пользователи Сети облюбовали мем и часто через него выражали свое крайнее недовольство.

Героиней картинки стала Табита Люпьен, сыгравшая Джули в комедии «Уж кто бы говорил — 3» с Траволтой и Керсти. Именно кадр из этого фильма и стал растиражированным во всем мире. С тех пор актриса очень изменилась.

После той яркой дебютной роли зрители как-то подзабыли про Люпьен. И хотя актриса активно продолжала сниматься в кино и сериалах, других знаковых ролей в ее фильмографии не появилось. Позднее Табита бросила это ремесло и закончила курсы продюсирования, чем до сих пор успешно занимается.

Сегодня Люпьен 34 года, и в ней почти невозможно узнать ту забавную девочку с расческой. Она стала симпатичной блондинкой, и лишь некоторые черты ее лица напоминают образ той самой экспрессивной Джули.