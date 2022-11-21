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Киноафиша Статьи Помните сердитую девочку из мема? Спустя 29 лет вы ее ни за что не узнаете (фото)

Помните сердитую девочку из мема? Спустя 29 лет вы ее ни за что не узнаете (фото)

21 ноября 2022 18:15
Помните сердитую девочку из мема? Спустя 29 лет вы ее ни за что не узнаете (фото)

Героиня прославилась на весь мир одной сценой.

Кадр с рассерженной девочкой, которая машет расческой, несколько лет назад был очень популярным мемом. Экспрессия и живость эмоций героини не могли оставить зрителей равнодушными. Пользователи Сети облюбовали мем и часто через него выражали свое крайнее недовольство.

Героиней картинки стала Табита Люпьен, сыгравшая Джули в комедии «Уж кто бы говорил — 3» с Траволтой и Керсти. Именно кадр из этого фильма и стал растиражированным во всем мире. С тех пор актриса очень изменилась.

После той яркой дебютной роли зрители как-то подзабыли про Люпьен. И хотя актриса активно продолжала сниматься в кино и сериалах, других знаковых ролей в ее фильмографии не появилось. Позднее Табита бросила это ремесло и закончила курсы продюсирования, чем до сих пор успешно занимается.

Помните сердитую девочку из мема? Спустя 29 лет вы ее ни за что не узнаете (фото)

Сегодня Люпьен 34 года, и в ней почти невозможно узнать ту забавную девочку с расческой. Она стала симпатичной блондинкой, и лишь некоторые черты ее лица напоминают образ той самой экспрессивной Джули.

Фото: Кадр из фильма «Уж кто бы говорил 3» (1993), соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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