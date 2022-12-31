Помните сексуального биолога из фильма с Челентано? Гляньте, что с ней стало в 65 лет

Кароль Буке прославилась благодаря комедии «Бинго-Бонго», где сыграла роль привлекательного биолога, которая изучала героя Адриано Челентано. Миллионы поклонников признавались в любви артистке и осыпали ее письмами, а сама артистка продолжила покорять кинематографический Олимп.

За годы карьеры Буке удалось сняться более чем в 100 фильмах и сериалах, и успела она прославиться не только в Европе, но и в Голливуде. В ее копилке можно увидеть сериал «Ребенок Розмари», боевик «Васаби» и криминальную комедию «Семейка Роуз». Последним же проектом артистки стал триллер «Бал дураков», который выйдет на экраны в ближайшие месяцы.

Артистка не ведет закрытый образ жизни и регулярно появляется в поле зрения публики. Кароль можно увидеть как на кинофестивалях, так и на обложках глянцевых журналов. Преданные поклонники осыпают знаменитость комплиментами, однако многие отмечают, что Кароль не боится обращаться к пластическим хирургам для поддержания красоты.