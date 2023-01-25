Помните сексапильную начальницу Гены Букина? Гляньте на нее спустя 13 лет

Актриса Янина Бугрова снималась во многих популярных российских телесериалах. Она играла второстепенных персонажей, и зачастую ее появления были достаточно короткими. Тем не менее зрители все равно хорошо запомнили эту рыжеволосую артистку.

Будущая звезда эпизодических ролей в школьные годы думала о профессии инженера и даже получила соответствующее образование. И все же девушка мечтала о другой жизни. Она не побоялась и попробовала поступить в столичный театральный вуз. Все прошло успешно, поэтому сегодня мы можем наслаждаться ее игрой на экранах.

Одним из самых ярких появлений актрисы по праву можно считать роль начальницы Гены Букина из сериала «Счастливы вместе». Строгая и харизматичная женщина сразу привлекла внимание зрителей, а некоторые считали ее даже симпатичнее главной героини.

Янина и спустя 13 лет после премьеры ситкома остается обворожительной красавицей. Артистка сохранила свой шикарный рыжий цвет волос и пронзительный взгляд.