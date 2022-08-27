Помните секретаршу Тамару из «Папиных дочек»? Вот что с ней стало

Только после 50 лет Татьяну Орлову узнала и полюбила вся страна, и ключевую роль в этом сыграл сериал «Папины дочки». Грубоватую секретаршу Тамару, которая отчаянно пыталась наладить личную жизнь, не отвлекаясь на работу, зрители стали узнавать на улицах, а режиссеры — предлагать новые роли.

Орлова появилась в «Даешь молодежь!», «Ворониных», «Дылдах» и множестве других проектах, однако в определенный период актриса словно пропала с экранов.

В 2015 году, в разгар кризиса, съемки кино и сериалов значительно сократились, и Татьяна на какое-то время осталась без работы. Предложения поступали, а затем «все затухало», и звезда оставалась не у дел. Спасением для нее стал сериал «Папа Дэн».

Далее в творческой жизни Орловой последовал один телевизионный проект за другим, съемки в кино и выступления в театре. В 2018 году она и вовсе удостоилась звания Заслуженной артистки России. А сегодня рабочий график Татьяны расписан до 2023 года.