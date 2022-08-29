Помните сцену в бетономешалке из «Джентльменов удачи»? Вот чего на самом деле отчаянно хотел Вицин

«Джентльмены удачи» стали одной из главных комедий СССР. Зрители до сих пор остаются в восторге от искрометного юмора картины, а особенно часто они вспоминают знаменитую сцену побега главных героев в бетономешалке. Как оказалось, за кадром этого эпизода скрывается весьма комичная ситуация.

Дело в том, что на самом деле артисты ехали не в бетоне, а в хлебной закваске, которая была подкрашена луковой эссенцией. Смесь была похожа на бетон, поэтому создатели фильма и использовали именно ее. Выяснилось, что в ее состав также входило больше 20 лекарственных трав. Это и привело в восторг Георгия Вицина.

Как пишет «Комсомольская правда», прославленный актер не хотел вылезать из цистерны после съемок. Он искренне верил, что состав трав обладает омолаживающим эффектом. В итоге Вицину все-таки пришлось вылезти из бака, но его коллеги надолго запомнили эту историю.