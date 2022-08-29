Помните сцену в бетономешалке из «Джентльменов удачи»? Вот чего на самом деле отчаянно хотел Вицин
Актер удивил своих коллег по картине.
«Джентльмены удачи» стали одной из главных комедий СССР. Зрители до сих пор остаются в восторге от искрометного юмора картины, а особенно часто они вспоминают знаменитую сцену побега главных героев в бетономешалке. Как оказалось, за кадром этого эпизода скрывается весьма комичная ситуация.
Дело в том, что на самом деле артисты ехали не в бетоне, а в хлебной закваске, которая была подкрашена луковой эссенцией. Смесь была похожа на бетон, поэтому создатели фильма и использовали именно ее. Выяснилось, что в ее состав также входило больше 20 лекарственных трав. Это и привело в восторг Георгия Вицина.
Как пишет «Комсомольская правда», прославленный актер не хотел вылезать из цистерны после съемок. Он искренне верил, что состав трав обладает омолаживающим эффектом. В итоге Вицину все-таки пришлось вылезти из бака, но его коллеги надолго запомнили эту историю.