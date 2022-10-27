Помните сбежавшего из «За стеклом» любовника внучки Светличной? Его судьба ужаснет

Александр Колтовой считался фаворитом проекта «За стеклом», но покинул шоу спустя всего неделю. Причина была серьезной: актрисе Светлане Светличной, с внучкой которой звезда экрана тогда состоял в отношениях, не понравилось, что он флиртует с другой участницей.

Впоследствии Колтовой оправдался тем, что никакой симпатии к Марго Семенякиной не испытывал, а их флирт — результат умелого монтажа. Как бы там ни было, с Марией Ивашовой Александр все равно расстался, после чего занялся развитием своей карьеры на телевидении.

Вскоре ему подвернулась первая работа — в программе «Сеть». После Колтовой засветился в ряде научно-популярных шоу, а затем ему предложили роль соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись».

Колтовой полюбился зрителям, и казалось, что впереди его ждет еще больший успех, но все перечеркнула страшная трагедия. В ноябре 2020 года 41-летний Александр, который увлекся пилотированием, находясь за штурвалом частного самолета, разбился. Вместе с ним погибла 33-летняя Наталья Климова, на которой звезда, как пишет портал «СтарХит» , планировал жениться.