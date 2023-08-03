Помните самую сердитую кошку из мемов? Ее настигла печальная участь

Знаменитому питомцу было всего лишь семь лет.

Весь мир узнал имя Грампи Кэт благодаря социальным сетям. Кошка с нарочито сердитым выражением морды практически мгновенно стала популярной и обогатила ее хозяйку Табату Бундесен.

Как рассказывала сама Табата, в сентябре 2012 года ее брат решил поделиться портретом четвероногой любимицы на платформе Reddit. И уже спустя несколько дней фотографии попали на популярные сайты, а еще спустя неделю хозяева создали официальный сайт Грампи.

С того времени популярность кошки только росла. Компании предлагали ей сниматься в рекламе, а художники посвящали ей целые выставки. А в 2014 году вышел фильм «Худшее Рождество Сердитой кошки» с Грампи в главной роли.

Но популярность и успех не спали ее от болезней. В возрасте семи лет она скончалась от инфекций мочевыводящих путей. По словам Табаты, ее любимица умерла без мучений в окружении близких.