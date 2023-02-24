Помните самую первую участницу шоу «Беременна в 16»? Не поверите, что с ней сейчас

Скандальное шоу «Беременна в 16» выходит на экраны уже много лет. Сегодня не каждый зритель вспомнит первые выпуски телепрограммы. Что произошло с Лилей Аникеевой, появившейся в премьерной передаче?

Девушка стала первой героиней российской версии шоу. Жительница Пензы оказалась в недвусмысленном положении в 17 лет. С детства ее судьба складывалась драматично: отца у Лили не было, мать страдала от алкоголизма, а бабушка скончалась. Так девочка оказалась в детдоме.

После школы она поступила в колледж, где познакомилась с Кириллом. Он красиво ухаживал, говорил ласковые слова и быстро завоевал ее любовь. А вскоре Лиля поняла, что беременна. Однако потенциальная свекровь воспротивилась отношениям сына с беспризорницей. К тому же сам Кирилл не горел желанием воспитывать ребенка. Мечты о семейном счастье разбились о суровую реальность.

Тем не менее Лиля родила сына и вроде бы обрела счастье с другим мужчиной. Она вышла замуж за нового возлюбленного, однако долго идиллия не продлилась. Недавно подписчики Аникеевой предположили, что у девушки появился новый ухажер.

Поклонники осуждают Лилю за разгульный образ жизни и безответственное материнство. Но, судя по фото в соцсетях, Аникеева любит своего сына и заботится о нем как может.