Помните самую эпатажную участницу из шоу «Голос-5»? Вот как сейчас выглядит Дария Ставрович

Фанаты рока знают Дарию Ставрович по популярной группе «Слот», однако широкой публике эта яркая девушка стала известна в 2016 году после участия в шоу «Голос».

Ставрович поет в «Слоте» с 2006 года. Работу в группе певица одно время совмещала с учебой на факультете академического и эстрадно-джазового пения.

На счету Дарии Ставрович множество рок-альбомов, сольный проект Нуки и участие в международной группе «Forces United».

Дария сама пишет песни – именно она создала музыку для церемоний открытия и закрытия Зимней Универсиады. Также певица исполнила композиции для таких мультфильмов, как «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и «Кощей начало».

У 36-летней Ставрович всегда была яркая внешность – и сегодня этажная певица не изменяет себе: носит дреды, пирсинг и делает броский макияж.