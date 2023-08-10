Помните самую бездарную актрису России? Теперь она еще и спит с Богомоловым

Некоторые звезды кино обречены становиться объектами щедрой критики. Хейтеры не жалеют замечаний, разнося актеров и актрис в пух и прах. Это доказывает пример Юлии Александровой.

Широкая популярность к бывшей жене Жоры Крыжовникова пришла после роли в фильме «Горько!». И, как считают критики, эту же героиню Александрова повторяет и дальше, в каждой своей работе. Еще больше раздражает зрителей тембр голоса звезды — резкий, крикливый, с истерическими нотками. Все это давно привело к тому, что в Сети она уже получила статус самой бездарной актрисы России.

Впрочем, на ее карьере нападки хейтеров не сказались. Не так давно выяснилось, что Александрова получила роль в новом сериале Константина Богомолова «Кеша должен умереть», который уже обещает стать очень рейтинговым проектом. По сюжету она играет одну из пассий главного героя, который запутался в любовных отношениях с женщинами. Роль ловеласа исполнит сам Богомолов, а соперницами Александровой будут Александра Ребенок и Юлия Снигирь.