Помните самого умного игрока в «Что? Где? Когда?»? Вот чем теперь занимается Максим Поташев

В 1994 году к телеклубу «Что? Где? Когда?» присоединился молодой знаток Максим Поташев. Он демонстрировал недюжинный интеллект, находил ответы на самые сложные вопросы и нередко тем самым приводил команду к победе. Уже в 2000 году Поташева признали лучшим игроком за 25-летнюю историю клуба.

Совсем скоро Максиму стало «тесно» в рамках «Что? Где? Когда?»: он хоть и продолжал принимать участие в играх, но начал развиваться и в других сферах. Привлекали его управленческие должности. Поташев руководил одним из подразделений «Росгосстраха», возглавлял отдел аналитики «Лаборатории Касперского», занимался развитием издательства «Азбука-Аттикус». Кроме того, он писал книги — сначала посвященные секретам «Что? Где? Когда?», а затем бизнес-советам.

Теперь некогда самый умный игрок в «Что? Где? Когда?» занимается бизнес-коучингом и дает рекомендации предпринимателям по успешному ведению дел. Семинары и тренинги Поташева еще в начале года расписаны на все 12 месяцев, настолько он востребован в этой сфере. Также он управляет компанией, которая занимается консалтингом в маркетинге.