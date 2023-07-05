Помните самого толстого мальчика в мире из России? Ахнете, узнав, что с ним случилось после похудения

Джамбулат Хатохов стал известен на всю страну уже в раннем детстве. Мальчик отличался большим весом, в три года весил уже 48 килограммов и попал в студию к Андрею Малахову.

Родители мальчика уверяли: он питается так же, как и его родственники, а лишний вес — особенности его организма. Сам Джамбулат не стеснялся, что значительно больше своих сверстников, и легко заводил друзей. А в подростковом возрасте стал увлеченно заниматься сумо и выступал на крупных соревнованиях, мечтая о профессиональной карьере.

Но мать молодого человека выступила против. Тренеры предложили молодому человеку отправиться в Японию, чтобы выступать за эту страну, но она не готова была уезжать из своего дома и отпускать Джамбулата одного. Поэтому он остался в родной Кабардино-Балкарии.

В то время все сверстники Хатохова начали активно строить свою личную жизнь. Но девушки не обращали внимания на сумоиста, поэтому он решил похудеть. Юноша отправился заниматься кикбоксингом, сел на строжайшие диеты и сбросил 70 килограммов. Но потом прогресс остановился, поэтому он отправился к врачам с просьбой выписать ему лекарства.

И именно лекарства забрали жизнь Джамбулата. Молодой человек неожиданно скончался, а врачам так и не удалось обнаружить ни причину лишнего веса, ни причину смерти.