Помните самого сурового младенца? Вот как живет малышка, ставшая мемом

Такого взгляда нет даже у злодеев в кино.

В самом начале 2020 года в далекой Бразилии на свет появилась девочка, выражение лица которой мгновенно стало мемом на просторах интернета. Все дело в крайне строгом, даже суровом виде младенца.

Девочку зовут Изабелла Перейра де Хесус, проживает героиня мемов в Рио-де-Жанейро и совсем скоро ей исполнится 3 года. Глядя на фото это милашки, трудно назвать ее самым суровым младенцем, однако, от правды не убежать. Мама девочки шутит:

«Изабелла должна была родиться 20 февраля, но появилась на свет на неделю раньше и сразу начала показывать нам свой характер».

Родители постоянно делятся интересными моментами из жизни дочки, публикуя контент в социальных сетях на личной странице Изабеллы. Без зазрения совести можно сказать, что она стала настоящей звездой.

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