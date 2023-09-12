Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу

В шоу «Голос» было множество необычных участников. Эпатажная Наргиз Закирова, рокерша Дария Ставрович, военный Роман Втюрин, но даже среди самых ярких вокалистов выделялся иеромонах Фотий. Священнослужитель долго сомневался, стоит ли ему принимать участие в проекте, но в итоге одержал заслуженную победу.

Фотий покорил телезрителей потрясающим голосом и скромными манерами. Слава не испортила необычного певца. После участия в проекте этот духовный человек вернулся в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, где он крестит детей, проводит службы и принимает страждущих на исповедь.

Иеромонах все еще живет в аскетичной келье. Ради исключения ему разрешили оставить себе автомобиль и плазменный телевизор, подаренные передачей. Оставаясь в церкви, Фотий не забывает о верных поклонниках, проводит концерты и гастрольные туры.