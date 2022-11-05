Помните самого красивого Волан-де-Морта: в этом мужчине не узнать молодого Тома Реддла

Кристиан Коулсон прославился в 2002 году, сыграв будущего Темного Лорда в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Тогда в этого юного красавца влюбились многие девушки, но несмотря на блестящие перспективы, Коулсон так и не стал популярным актером.

После «Гарри Поттера» Кристиан Коулсон также засветился в «Маленькой Британии», «Последнем короле», в романтической комедии «Укуси меня» и в некоторых других проектах.

Также Коулсон активно выступает на сцене, играя в театральных постановках.

Сегодня артисту 44 года. Пусть Кристиан и несколько постарел, но поклонницы и по сей день находят его жутко привлекательным. Кристиан Коулсон увлекается фотографией и занимается вопросами экологии и сохранения дикой природы. О личной жизни звездного красавца ничего неизвестно.