Помните самого известного бухгалтера 90-х? Съемки с «Комбинацией» поставили крест на карьере

Поклонники группы «Комбинация» до сих пор помнят забавного улыбчивого бухгалтера из клипа на одноименную песню. Герой знакомится с месье Жаном, а дальше в кафе пританцовывает за столом под зажигательную композицию коллектива.

Оказалось, что амплуа бухгалтера намертво приклеилось к исполнявшему эту роль актеру Юрию Оленникову и поставило крест на всей его дальнейшей карьере. Причем он подозревал о таком развитии событий, но не смог отказаться от предложения о съемках в клипе, ведь работа хорошо оплачивалась.

«Как для актера, это трагическая история: потерял лицо, появилась маска этого бухгалтера», — признался Юрий в беседе с «Экспресс газетой ».

Благодаря общим знакомым он даже встретился с Никитой Михалковым, который как раз искал актера на роль в своем фильме. Но беседа не дала никаких результатов. Как узнал потом Оленников, работа досталась Евгению Миронову, схожему с ним типажом. Юрий же остался актером эпизодов. При этом с 2003 года он работает и как режиссер. Юрий снял несколько серий для популярных сериалов «След» и «Капитанские дети».