Помните Самиру из «Клона»? После страшного ДТП ее участи не пожелаешь даже врагу

Стефани де Бриту прославилась по всему миру благодаря роли юной бунтарки Самиры в сериале «Клон». Сейчас девушка переживает тяжелые времена — в ее семье случилось настоящее горе.

Кайки, брат Стефани, был сбит машиной, когда переходил улицу. Мужчина серьезно пострадал и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщила сама де Бриту в социальных сетях. Актриса со слезами рассказала подписчикам, что ее родственник получил серьезную травму головы и множество других повреждений. Сейчас он прооперирован и остается в коме.

Звезда «Клона» рассказала, что будет молить Бога, чтобы он как следует позаботился о брате, а Кайки смог оправиться после этой аварии. Жена пострадавшего Тамара Далканале сообщила, что мужа успешно прооперировали. Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку семьи в этот тяжелый период.