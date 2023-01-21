Помните рыжую Настю из «Чернобыля»? Вот как сейчас выглядит пропавшая актриса

Те, кто смотрел «Чернобыль». Зона отчуждения» наверняка вспомнят рыжеволосую, слегка задиристую девчонку, которая вечно пыталась вразумить своего бойфренда. Играла ее на тот момент 22-летняя актриса Валерия Дмитриева. Кстати, это роль — далеко не первая. Девушка начала съемки еще в школьные годы.

Несмотря на относительную популярность сериала, Валерия не получала крупных ролей, потому основная масса зрителей о ней попросту забыла.

Так же выглядит Настя из «Чернобыля» сейчас?

С уверенностью можно сказать, что девушка заметно похорошела. Это тот случай, когда «возраст к лицу» — женщина выглядит уверенно, воодушевленно и, что важно, абсолютно счастливо, ведь у нее родилась дочь с очень красивым именем Марта.

Пожалуй, сейчас главная роль Дмитриевой — роль матери.