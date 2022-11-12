Помните рыжую красотку из «Тайн следствия»? Ее участь вызывает сожаление

Эмилия Спивак прославилась благодаря ярких ролям в таких сериалах и фильмах, как «Тайны следствия», «Статский советник», «Гончие», «18-14». Сегодня за плечами 40-летней актрисы более полусотни проектов – и Спивак считается востребованной артисткой и признанной красавицей. При этом личная жизнь звезды не сложилась.

Эмилия Спивак не попадала в громкие скандалы и не освещала свои романы в прессе.

Известно, что у актрисы были отношения с актером Даниилом Спиваковским. Также в 2015 году красавица вышла замуж актера и режиссера Эрнеста Тимерханова, но спустя полтора года брак распался.

Поклонники беспокоятся, что их любимая актриса до сих пор не замужем и не имеет детей, и даже жалеют ее. Впрочем, у самой Спивак философское отношение к браку и материнству: Эмилия считает, что все сложится так, как и должно быть. Да и горевать артистке не приходится, ведь у нее есть любимая работа и множество поклонников.