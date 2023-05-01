Помните рыжую кокетку из «Ералаша»? Повзрослев, она стала настоящей бестией

Ольга Кузьмина пополнила число детей-актеров, которым посчастливилось сняться в детском киножурнале «Ералаш». Многие зрители помнят знаменитость по серии под названием «Сюрприз», где она предстала образе настоящей кокетки, но со скелетами в шкафу.

В отличие от многих юных коллег, повзрослев, актриса продолжила свою карьеру. Окончив ГИТИС, она устроилась в Театр Луны. Кроме того, звезда активно снимается и в кино. Один из самых популярных проектов с ее участием — сериал «Кухня». В нем она воплотила официантку Настю. Также именно Ольга озвучила Чебурашку в одноименном фильме, который так полюбился и детям, и взрослым.

Между тем фанаты артистки в один голос твердят, что с годами Кузьмина превратилась в настоящую бестию. Яркая внешность рыжеволосой красотки заставляет сердца мужчин биться чаще, а женщин — сгорать от зависти.