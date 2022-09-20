Помните рыжих близнецов с хитом «Хлопай ресницами»? Братья стали врагами

Хиты группы «Братья Грим» под названием «Ресницы» и «Кустурица» звучали в 2005 году на каждой радиостанции. Рыжеволосые близнецы в один миг обросли армией поклонниц благодаря узнаваемому вокалу и стилю исполнения. Но так же быстро, как к ним пришла популярность, удача и отвернулась от музыкантов. Постепенно они все реже и реже стали появляться на сцене. И, как выяснилось, за эти 16 лет родные братья успели стать врагами.

В 2009 году группа распалась. Борис был автором песен, и он настаивал на перерыве в карьере, чтобы обновить репертуар. Константин во всем соперничал с братом, а после просто исключил его из коллектива. В разных интервью они обвиняли друг друга в неудачах: Борис считал, что брат завидует его успеху, а Константин говорил о «зазвездившемся» родственнике.

Константин продолжил выступать с новым составом группы «Братья Грим». А в 2014 году и Борис заявил, что будет петь в коллективе с похожим названием. Это привело к новому этапу ссоры между братьями по поводу юридических прав. Сейчас 41-летние близнецы не поддерживают общение и даже не поздравляют друг друга с днем рождения.