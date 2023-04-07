Помните рыжего пионера из «Ералаша»? Его участь пробирает до мурашек

«Ералаш» прославил многих юных актеров на всю страну. Но не все из них стали звездами, а судьбы некоторых из них сложились печально.

Многие точно вспомнят рыжего харизматичного пионера, который появлялся в эпизодах «Зараза», «Галантный кавалер» и «Влюбленные». Актера звали Василий Бургман. После «Ералаша» он снялся в картине «Убийство свидетеля», но вскоре исчез с экранов.

Тогда же появилась информация, что Бургман перебрался за границу. Он эмигрировал в Израиль, где и встретил свою смерть. Его жизнь оборвалась внезапно — Василий погиб в автокатастрофе. Актеру было всего 23 года.

О жизни Бургмана известно мало. Звезда «Ералаша» так и не смог закончить школу и поступить в институт. Поэтому ему приходилось перебиваться случайными заработками, а о мире кино он уже не грезил. Также Василий отлично знал английский язык, потому что несколько лет жил с родителями в Великобритании. Но, к сожалению, этот навык не пригодился ему в жизни. Те, кто знали Василия лично, отзывались о нем как о светлом и добром человеке. Новость о его смерти стала для них страшным потрясением.