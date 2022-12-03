Помните рыжего непоседу из «Ералаша»? Вы бы точно не узнали его сейчас

Он стал именитым режиссером.

Юный артист Федя Стуков прославился на всю страну благодаря «Ералашу». Закрепили успех этого рыжеволосого очаровашки роли в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Остров сокровищ» и «Пеппи Длинныйчулок». Именно он сыграл девочку Иришку в картине «Родня».

В 90-е годы повзрослевший актер практически перестал сниматься, поэтому попробовал себя в роли телеведущего, а позже стал режиссером и телепродюсером.

В сегодняшнем 50-летнем Федоре Стукове трудно узнать того обаятельного мальчишку, но Стуков явно состоялся в своем деле.

Артист сидел в режиссерском кресле реалити-шоу «За стеклом», работал над документальными сериалами «Охотники за нацистами» и «Концлагеря. Дорога в ад». Именно Федор Стуков снял нашумевшие телесериалы «Восьмидесятые», «Физрук» и «Дылда».

Режиссер и актер женат вторым браком на продюсере по имени Екатерина. У пары растет сын Тимофей, которые всерьез увлечен футболом.