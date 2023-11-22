Помните рыжего конопатого мальчишку из «Ералаша»? Его судьба сложилась трагично

«Ералаш» подарил отечественному шоу-бизнесу целую плеяду звезд: от Наташи Ионовой и Елены Темниковой до Владимира Сычева и Анны Цукановой-Котт. Увы, не у всех юных актеров карьера была столь же удачной. У Василия Бургмана был блестящий старт в кино, но все оборвалось в один миг...

Рыжий пухлощекий мальчишка полюбился не только зрителям, но и продюсерам. На его счету такие картины, как «Осторожно — Василек!», «Кувырок через голову», «Убийство свидетеля». Талантливый ребенок, он был нарасхват у режиссеров, однако с возрастом о пареньке забыли.

Из-за постоянной работы на съемках юноша так и не смог получить образование. Повзрослевший Бургман перебивался случайными заработками и решил попытать удачу в Израиле. Увы, переезд не принес актеру счастья: в 2000 году 25-летний Василий Бургман погиб в автокатастрофе.