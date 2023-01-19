Помните рыбака из мема «Нормально»? Он поразил всю страну, похудев на 100 кг

Знаменитое видео с рыбаком и его смешным ответом «Нормально» было опубликовано почти 9 лет назад. Но герой ролика, несмотря на сильную внешнюю трансформацию, прошедшую за эти годы, продолжает ощущать свою популярность.

Сергей Кузнецов вряд ли панировал становиться персонажем культового мема. Он просто выпил лишнего и решил отдохнуть на свежем воздухе. Пользователям понравилось видео, и мужчина стал звездой Интернета. Однако после этого рыбак решил измениться и заняться своей фигурой. Он работал охранником и стал чаще брать дополнительные смены. Его друзья также сыграли роль в невероятном преображении. Они подарили собаку, которую регулярно нужно выгуливать.

Благодаря новой физической активности мужчина сбросил 100 килограммов лишнего веса, удивив российских пользователей своей трансформацией. И все же его продолжают узнавать на улицах, к чему сам Сергей относится легко и с юмором.