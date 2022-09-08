Помните русскую «живую Барби»? От кукольной внешности не осталось и следа

Несколько лет назад имя и внешность одесситки Валерии Лукьяновой, известной в Интернете как Багиня и Нахема, были настоящим мемом. Девушка решила прославиться с помощью собственной внешности и после многочисленных пластических операций стала похожа на ожившую куклу Барби.

О ней начали писать таблоиды, ее приглашали на многочисленные ток-шоу, а в Сети появились настоящие армии как фанатов, так и хейтеров Валерии. И неудивительно, ведь к необычной внешности «одесской Барби» (которая к тому времени уже жила в Москве) прилагались еще и необычные для того времени взгляды — вегетарианство, эзотерика, медитации и тому подобное.

Лукьянова вышла замуж за топ-менеджера крупной компании и в один прекрасный момент просто исчезла из соцсетей. А когда вернулась, пользователи удивились, что нынешняя Багиня оказалась совершенно непохожей на себя прежнюю и почти не пользуется косметикой. Исчезла и одна из главных «фишек» Валерии — большие, как у куклы, глаза.