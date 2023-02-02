Помните русскую девушку Джонни Деппа? Ей теперь позавидует и Эмбер Херд

Полина Гленн прославилась на весь мир после романа с Джонни Деппом. Отношения с голливудской звездой вряд ли можно назвать долгими, но зато они полностью изменили жизнь девушки.

Дело в том, что после расставания с артистом миллионы поклонников заинтересовались социальными сетями россиянки. В своих блогах Полина делилась преимущественно своими пикантными снимками и записями, сделанными в танцевальном зале. В публикациях девушка доказывала свое мастерство, из-за чего однажды на нее обратил внимание бренд женского белья Agent Provocateur. Руководство компании предложило Полине работу, и теперь ее снимки красуются в магазинах по всему миру: на них она позирует в откровенном белье бренда. И, как уверена публика, эта работа обогатила россиянку.

При этом Полина никак не участвовала в скандальном разводе бывшего любовника. Она не дала ни одного интервью о Деппе и всячески избегала скандала. Подобное поведение, по мнению ее фанатов, только сыграло ей на руку, улучшив репутацию в глазах публики.