Помните русскую Барби? Девушка продолжает шокировать окружающих своим внешним видом

Модель Карина Барби прославилась более десяти лет назад. Девушка стала участницей многочисленных телешоу, на которых появлялась в образе живой куклы. Для сходства с Барби Карина перенесла 15 операций.

Дебютировала Карина Барби в программе «Секс с Анфисой Чеховой», а позже засветилась в «Званом ужине» и в «Давай поженимся». Карина предпочитает розовые наряды, однако время от времени перевоплощается в готический стиль.

Барби – это псевдоним телезвезды, которую она превратила в свою официальную фамилию.

Девушка поменяла паспорт, приложив фото в качестве доказательств. Правда, в документе ее год рождения указан как 1999-й, хотя Карина появилась на свет десятилетием ранее. Видимо, Карина Барби стесняется своего настоящего возраста и фотошопит цифру в паспорте.