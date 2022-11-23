Помните русского мальчика-бодибилдера? Вы обомлеете при его виде сейчас

Андрей Косташ стал известен на всю Россию еще в детстве. Мальчик обладал телом профессионального бодибилдера и мог отжаться 4000 раз. Публика была уверена, что спортивного вундеркинда ждет большое будущее, однако он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Андрей не так давно окончил школу и собрался получать высшее образование. Он сдал экзамены в один из парижских вузов и, судя по всему, в ближайшее время намерен переехать за границу.

О своей жизни знаменитость рассказывает в блоге на YouTube. Он регулярно публикует новые ролики, в которых говорит о своих путешествиях, а также вспоминает и спортивное прошлое. Например, в одном из видео он учит правильно поднимать штангу.

Прошедшие годы сказались на внешности Косташа. В нем больше не узнать юного бодибилдера, однако его физическая подготовка все еще вызывает зависть у многих пользователей Сети.