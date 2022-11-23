Помните русского двойника ДиКаприо? Его жизнь сложилась не так, как представляла страна

В 2016 году снимки Романа Бурцева разлетелись по Сети. Из-за схожести с Леонардо ДиКаприо мужчину начали называть его русским двойником. Причем ранее об этой особенности Бурцев даже не догадывался: он просто загрузил фото на сайт знакомств.

За считанные месяцы Роман стал звездой. Ему сыпались приглашения на разные шоу, с ним фотографировались люди на улице. Появились у него и свои хейтеры, которые считали, что Бурцев сделал пластику, чтобы быть похожим на известного актера. А поклонники всерьез полагали, что Роман и Леонардо — дальние родственники, ведь корни голливудской звезды идут из России.

Один из телеканалов даже запустил реалити-шоу «Роман с Ди Каприо». Создатели надеялись сделать его точной копией актера. Для этого Бурцеву пришлось похудеть, а также он работал с косметологами и стилистами, учил английский язык. Правда, мужчина не сильно старался и остался в весе более 120 кг.

После шоу ему поступали и другие телепредложения, но Роман вернулся к работе диспетчером в службе спасения. Позже он все-таки оставил это место и начал выступать на частных вечеринках. Однако с возрастом он все меньше похож на актера — Бурцев заметно располнел. Выгоду из своей мимолетной известности мужчина не извлек. Сейчас он сожалеет об упущенных возможностях, но признает, что всему виной его лень. Живет Роман в коммунальной квартире в аварийном доме и ждет расселения. Избранницу он так и не нашел.