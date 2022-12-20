Помните россиянку весом 200 кг из шоу Малахова? Она похудела и поразила всю страну

Не один год она потратила на преображение.

Лариса Цветкова прославилась на всю страну из-за своего лишнего веса. Как оказалось, из-за постоянного переедания она поправилась до 200 килограммов и уже не могла справляться с самыми простыми бытовыми вещами. Женщина поняла, что она находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам.

Эксперты предложили Цветковой сразу несколько вариантов решения проблемы. Она остановилась на хирургическом вмешательстве, поэтому начала готовиться к операции. Сначала Лариса избавилась от 30 килограммов и спустя 4 месяца попала на хирургический стол.

Предварительными результатами женщина похвасталась примерно через полгода. Благодаря упорству она скинула 85 килограммов и начала жить полноценной жизнью.

«Каждый день дарит радость, удовлетворение. Мою окна сама и радуюсь, что делаю это сама», — рассказывала россиянка в эфире шоу «Пусть говорят».

Вновь о своей жизни Лариса рассказала еще через полтора года. За это время ей удалось избавиться от 116 лишних кило. Она полностью изменила свою жизнь. Цветкова устроилась на новую работу, получила права и встретила мужчину. Женщина признается, что счастлива от произошедших перемен и благодарна всем, кто помогал ей работать над собой.

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