Помните россиянку с лицом ангела и телом Халка? Вот как сейчас выглядит шокировавшая народ девушка

Несколько лет назад в соцсетях разлетелись фотографии Юлии Винс: девушка поразила общественность своей миловидной внешность и… огромные мускулами. Красавицу прозвали «мускулистой Барби».

Юлия пришла в спорт в 15 лет, чтобы стать увереннее в себе. У девушки оказались прекрасные физические данные, и она стала заниматься пауэрлифтингом, добившись в этом спорте больших высот.

Юлия Винс выиграла чемпионат мира и приседает со штангой весом в почти две сотни килограммов.

Юлии Винс уже 25 лет – и она мало изменилась со времен своего звездного прорыва. Юлия не бросила зал и активно ведет соцсети, в которых предстает все такой же красивой и мощной. Не всем по душе подобная физическая форма, но за страницей Юлии Винс следит более миллиона подписчиков.