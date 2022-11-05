Помните россиянку, которая пять лет назад родила пятерняшек? Как сейчас живет многодетная мать

Анастасия и Александр Меркуловы поженились в 2014 году. В 2017 году пара узнала, что ждет прибавление. Первоначально УЗИ показывало тройню, а по итогу Анастасия родила сразу пятерых. Роды дались ей тяжело, но молодая мама была невероятно рада встрече со своими сыновьями и дочкой.

Дети родились недоношенными, поэтому маме и папе пришлось потратить много сил, чтобы выходить малышей, но к семи месяцам дети догнали по развитию своих сверстников. Трудности были и финансового характера: Меркуловым приходится тщательно планировать бюджет и покупать одежду по скидкам, чтобы дети были обеспечены всем необходимым.

Выручает семью их большой огород и домашние молочные продукты.

Сейчас пятерняшкам уже 5 лет. Анастасия Меркулова активно ведет блог в соцсетях, в котором рассказывает о своей повседневной жизни. Справляться со всем ей помогает четкий режим дня и любимое хобби.