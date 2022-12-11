Помните россиянку без рук и ног, обратившуюся за помощью к Малахову? Вот что с ней стало после шоу

Галина Лобова попала на шоу к Андрею Малахову с просьбой о помощи. Она мечтала жить полноценной жизнью, но из-за отсутствия ног и части рук не могла себе этого позволить. Популярный ведущий не оставил без внимания историю молодой жительницы Челябинска и постарался сделать все, что в его силах, чтобы помочь ей.

Сразу же после программы Галина отправилась на консультацию в Московский ортопедический центр, где эксперты заверили ее, что они действительно могут помочь и сделать необходимые протезы конечностей. Финансовую поддержку оказало правительство Челябинской области, выделив необходимые средства на разработку. И в итоге Галина исполнила свою мечту.

По словам звезды «Пусть говорят», ей далеко не всегда удается легко управлять протезами. Новые технологии оказались значительно тяжелее, чем она предполагала, но она не сдается. Галина верит, что после тренировок сможет самостоятельно ухаживать за своим сыном Валерой и быть полностью самостоятельной, поэтому делает все, чтобы как можно скорее встать с инвалидного кресла.