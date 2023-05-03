Помните родившую в 13 лет из шоу Малахова? Удалось найти фото ее дочери

Дарья Суднишникова стала известна на всю страну после того, как засветилась в программе Андрея Малахова. История юной россиянки, которая уже в 13 лет впервые стала мамой, поразила общественность.

«Звезда» нашумевшего эфира родила здоровую девочку, которую назвала Эмилией. Ее воспитанием занимается бабушка Суднишниковой. Отцу девочки, которым оказался некий случайный парень из подъезда, явно не до родительства. Что же касается Дарьи, то она забросила школу и подсела на запрещенные препараты. Это случилось после того, как врачи обнаружили у нее вторую беременность, которая оказалась внематочной.

Дарья ведет социальные сети, где иногда выкладывает фото своей двухлетней дочери. Однако снимки малышки вызывают у подписчиков чувство жалости.