Помните родившую в 11 лет Валю Исаеву из шоу Малахова? Ее дочь выросла красавицей

В середине нулевых история 11-летней Вали Исаевой прогремела на всю страну благодаря шоу Малахова. Школьница родила дочку от гастарбайтера Хабиба Патахонова, которому на тот момент исполнилось 19.

Вскоре состоялась их свадьба, и пара зажила семейной жизнью. Через несколько лет после бракосочетания Валя снова забеременела и родила сына. Это усугубило материальное положение пары, которая едва сводила концы с концами. Хабиб нередко избивал супругу, о чем знали все соседи.

Также выяснилось, что у Патахонова есть еще одна семья в Таджикистане. Свадьба проходила по мусульманским традициям. Но, несмотря на это, Исаева простила мужа и даже родила от него еще двоих детей.

Сегодня Валентина не живет с Хабибом и собирается подать на развод. Старшая дочь Амина бросила школу, чтобы сидеть с младшими братьями. Ее жизненные перспективы кажутся безрадостными, хотя она растет умницей и красавицей. Глядя на Амину, трудно поверить, что эта девушка с роскошными волосами и миловидным лицом из неблагополучной семьи.

Сама Исаева активно строит личную жизнь с новым избранником. Это подтвердила ее знакомая Елена Королева в интервью для «Комсомольской правды»: