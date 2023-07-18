Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните родившую в 11 лет Валю Исаеву из шоу Малахова? Ее дочь выросла красавицей

Помните родившую в 11 лет Валю Исаеву из шоу Малахова? Ее дочь выросла красавицей

18 июля 2023 18:00
Помните родившую в 11 лет Валю Исаеву из шоу Малахова? Ее дочь выросла красавицей

Такая может покорить любого.

В середине нулевых история 11-летней Вали Исаевой прогремела на всю страну благодаря шоу Малахова. Школьница родила дочку от гастарбайтера Хабиба Патахонова, которому на тот момент исполнилось 19.

Вскоре состоялась их свадьба, и пара зажила семейной жизнью. Через несколько лет после бракосочетания Валя снова забеременела и родила сына. Это усугубило материальное положение пары, которая едва сводила концы с концами. Хабиб нередко избивал супругу, о чем знали все соседи.

Также выяснилось, что у Патахонова есть еще одна семья в Таджикистане. Свадьба проходила по мусульманским традициям. Но, несмотря на это, Исаева простила мужа и даже родила от него еще двоих детей.

Сегодня Валентина не живет с Хабибом и собирается подать на развод. Старшая дочь Амина бросила школу, чтобы сидеть с младшими братьями. Ее жизненные перспективы кажутся безрадостными, хотя она растет умницей и красавицей. Глядя на Амину, трудно поверить, что эта девушка с роскошными волосами и миловидным лицом из неблагополучной семьи.

Помните родившую в 11 лет Валю Исаеву из шоу Малахова? Ее дочь выросла красавицей

Сама Исаева активно строит личную жизнь с новым избранником. Это подтвердила ее знакомая Елена Королева в интервью для «Комсомольской правды»:

«У Вали есть молодой мужчина, он из Чечни».

Фото: кадры из телешоу «Пусть говорят» и телепередачи «Прямой эфир»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше