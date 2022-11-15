Помните Риту из «Танцора диско»? Вы ахнете при виде «постаревшей» актрисы
Года не отразились на внешности знаменитости.
Ким Яшпал прославилась на весь мир благодаря хиту «Танцор диско», где она снялась вместе с Митхуном Чакраборти. Зрители по всему миру были уверены, что увидят еще сотни ярких ролей индийской артистки, но она неожиданно для всех пропала с экранов.
Как оказалось, после «Танцора» в жизни Яшпал началась полоса неудач. Несмотря на успех ленты и всеобщее признание, режиссеры не стремились звать ее в свои фильмы. Предложений становилось все меньше и меньше, и в 1993 году она в последний раз оказалась на съемочной площадке.
В личной жизни знаменитости также начались проблемы. Спустя семь лет отношений распался ее союз с актером Дэнни Дензонгпой, и знаменитость осталась совершенно одна.
После этого Яшпал начала вести закрытый образ жизни. Она не ведет социальные сети и не общается со СМИ, поэтому неизвестно, чем именно она занималась все эти годы, однако в некоторых источниках утверждается, что она замужем и воспитывает двух дочек. В распоряжении журналистов есть лишь один ее снимок 2016 года, на котором видно, что годы практически не сказались на актрисе. Но вот уже шесть лет ее фотографии не оказываются в публичном доступе.