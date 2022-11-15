Помните Риту из «Танцора диско»? Вы ахнете при виде «постаревшей» актрисы

Ким Яшпал прославилась на весь мир благодаря хиту «Танцор диско», где она снялась вместе с Митхуном Чакраборти. Зрители по всему миру были уверены, что увидят еще сотни ярких ролей индийской артистки, но она неожиданно для всех пропала с экранов.

Как оказалось, после «Танцора» в жизни Яшпал началась полоса неудач. Несмотря на успех ленты и всеобщее признание, режиссеры не стремились звать ее в свои фильмы. Предложений становилось все меньше и меньше, и в 1993 году она в последний раз оказалась на съемочной площадке.

В личной жизни знаменитости также начались проблемы. Спустя семь лет отношений распался ее союз с актером Дэнни Дензонгпой, и знаменитость осталась совершенно одна.

После этого Яшпал начала вести закрытый образ жизни. Она не ведет социальные сети и не общается со СМИ, поэтому неизвестно, чем именно она занималась все эти годы, однако в некоторых источниках утверждается, что она замужем и воспитывает двух дочек. В распоряжении журналистов есть лишь один ее снимок 2016 года, на котором видно, что годы практически не сказались на актрисе. Но вот уже шесть лет ее фотографии не оказываются в публичном доступе.