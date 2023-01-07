Помните Рейчел из «Хора»? Вот почему ее травили, несмотря на беременность
Артистка не отличалась дружелюбием со своими коллегами.
Лиа Мишель за годы карьеры приняла участие во множестве проектов, но самым важным для нее стал сериал «Хор», где она исполнила роль Рейчел Берри, талантливой школьницы. Миллионы фанатов были в восторге от перевоплощения артистки, однако мало кто догадывался, как складывались ее отношения с коллегами по съемочной площадке.
Как оказалось, Мишель успела поссориться практически со всеми артистами сериала. Например, Саманта Мари Уэр несколько лет назад призналась, что Мишель была весьма сурова с ней и не скрывала своих расистских настроений, с чем согласились Эмбер Райли и Алекс Ньюэлл.
«Ты всем говорила, что, если бы у тебя была такая возможность, ты бы нагадила в мой парик!» — вспоминала Уэр в своих социальных сетях.
Помимо этого, Дабьер Снелл, который стал коллегой Мишель в одном из эпизодов «Хора», отметил, что артистка даже не позволяла ему садиться с другими актерами за один стол и всячески давала ему понять, что он намного хуже нее.
К громким заявлениям присоединились и другие коллеги Мишель из разных проектов. Из-за десятков шокирующих откровений, большая часть из которых была опубликована во время ее беременности, многие поклонники отреклись от актрисы, а компании разорвали с ней сотрудничество. В итоге знаменитости пришлось принести публичные извинения и назвать свое поведение «незрелым».