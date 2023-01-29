Помните Рэсси из «Электроника»? Вы обомлеете, узнав, как он одолел маньяка

Пес Чингиз стал одним из главных артистов в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника». На экране четвероногий артист покорял зрителей своей сообразительностью и отвагой и, как оказалось, в жизни отличался такими же качествами.

По словам Владимира Торсуева, сыгравшего самого Электроника, во время съемок в Вильнюсе пес показал удивительную храбрость и смелость. В то время Владимир и его брат Юрий каждое утро выгуливали Чингиза и его коллегу, овчарку с кличкой Ян, которая появлялась в одном из эпизодов. И однажды во время прогулки на них выбежала девушка, которая училась в местном университете. Из ее криков стало понятно, что за ней гонится мужчина, который пытается ее изнасиловать. Спустя пару секунд юные артисты увидели и самого злоумышленника, который бежал за своей жертвой.

Экранные Электроник и Сыроежкин остолбенели от неожиданности. Они не знали, что нужно делать в такой ситуации, поэтому просто скомандовали «фас» в надежде, что собаки помогут девушке. Псы же не растерялись и напали на маньяка, повалив его на землю.

«Псы этого извращенца здорово покусали», — вспоминал артист в беседе с «Комсомольской правдой».

В итоге лишь благодаря отваге Чингиза и Яна студентка осталась в целости и сохранности. После Торсуевы проводили ее до общежития, а злоумышленник больше не появлялся рядом с их домом.