Помните рекламу с тремя подростками? Вы обомлеете, кем они выросли

Несколько лет назад на отечественных экранах появилась реклама шоколадных батончиков «Финт», в которой два подростка пытаются узнать у своей подруги, какие же парни ей нравятся. Ролик стал настоящим хитом, однако мало кто из зрителей знал, что все три молодых актера смогли построить успешную кинокарьеру.

Так, Мария Шалаева, сыгравшая девочку Свету, через 4 года после работы в рекламе начала активно сниматься в кино. Главным фильмом в начале ее карьеры стала драма «Маша», а позднее она появилась в лентах «Я не буду рядом» и «Русалка», которые принесли ей большой успех. Сегодня Мария, которой в следующем году исполнится 42 года, продолжает развивать свою карьеру, в ее фильмографии числятся уже 82 проекта.

Помимо этого, в видео принял участие Андрей Чадов. Как и его брат Алексей, он связал свою жизнь с актерской профессией и активно снимается в кино и сериалах. Зрители могли его видеть в драме «Живой», где он играет со своим братом, а также в сериалах «Стажер» и «Игра на выживание».

Для популярного ведущего и заслуженного артиста России Вячеслава Манучарова ролик также стал стартом карьеры. После окончания школы он поступил в Щукинское училище и начал покорять мир кино и телевидения. В копилке его работ можно увидеть сериалы «Молодые и сильные выживут» и «Декабристка», а в течение нескольких лет он был актером шоу «Большая разница». К тому же знаменитость активно развивает свой YouTube-канал «Эмпатия Манучи», где берет интервью у знаменитостей.