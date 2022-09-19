Помните рекламу про скитлстрянку? Вот что стало с той странной парочкой

В 2019 году на российском телевидении начали крутить довольно эксцентричную рекламу «Скитлс». Девушка в ролике волновалась за друга по имени Билли, который от частого употребления сладостей покрылся разноцветными прыщами. «У тебя скитлстрянка?» — озадаченно спрашивала она его, а затем начинала есть конфеты и сама.

В Сети рекламу раскритиковали не столько за странный сюжет, сколько за внешность актеров. Чуть полноватые парень и девушка сильно отличались от обычных телегероев. Как выяснилось, парочка актеров снималась и в других проектах, но именно реклама «Скитлс» сделала их известными.

Джимми Беллинджеру, сыгравшему рыжего Билли, уже исполнился 31 год. Он сыграл эпизодические роли в таких комедийных проектах, как «Новенькая», «Голдбери» и «Чокунтая бывшая». В соцсетях он часто публикует снимки со съемочных площадок.

А вот Хизер Коул, которая в рекламе тоже заболела скитлстрянкой, таким списком ролей похвастаться не может. В Интернете она публикует в основном фото с вечеринок или совместные кадры с любимыми питомцами. Внешне и Хизер, и Джимми по-прежнему очень похожи на своих странных персонажей из рекламы.